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Саратовцев приглашают на выставку, посвященную жизни и творчеству Достоевского

Новости
Саратовцев приглашают на выставку, посвященную жизни и творчеству Достоевского

Экспозиция под названием "Найти в человеке человека" (из Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского. Санкт-Петербург) откроется 26 сентября в музее К.А.Федина.

По информации организаторов, музей Ф.М.Достоевского предоставил на выставку рукописи романов и двадцать стендов, материалы которых скомпонованы в хронологическом порядке и представлены в новом художественном решении. Центральное место занимают экспонаты, посвященные главным этапам жизненного и творческого пути Достоевского. Особую атмосферу создают подлинные литографии, гравюры и фотографии второй половины XIX–XX столетия с видами Москвы и Санкт-Петербурга. Многочисленные цитаты и воспоминания современников и самого писателя, рукописи и письма Достоевского, прижизненные издания книг и журналов с его произведениями помогут окунуться в неповторимый мир гениального писателя.

Среди экспонатов - объемное стилизованное изображение креста, расстрельные столбы, факсимильное издание знаменитого Евангелия Достоевского и другие. Каждая из инсталляций создана с использованием подлинных музейных предметов.