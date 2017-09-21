Саратовцев приглашают на выставку, посвященную жизни и творчеству Достоевского
Экспозиция под названием "Найти в человеке человека" (из Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского. Санкт-Петербург) откроется 26 сентября в музее К.А.Федина.
По информации организаторов, музей Ф.М.Достоевского предоставил на выставку рукописи романов и двадцать стендов, материалы которых скомпонованы в хронологическом порядке и представлены в новом художественном решении. Центральное место занимают экспонаты, посвященные главным этапам жизненного и творческого пути Достоевского. Особую атмосферу создают подлинные литографии, гравюры и фотографии второй половины XIX–XX столетия с видами Москвы и Санкт-Петербурга. Многочисленные цитаты и воспоминания современников и самого писателя, рукописи и письма Достоевского, прижизненные издания книг и журналов с его произведениями помогут окунуться в неповторимый мир гениального писателя.
Среди экспонатов - объемное стилизованное изображение креста, расстрельные столбы, факсимильное издание знаменитого Евангелия Достоевского и другие. Каждая из инсталляций создана с использованием подлинных музейных предметов.