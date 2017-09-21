В Саратовском районе устанавливают обстоятельства гибели двух лиц
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
По информации СУ СКР по Саратовской области, тела 40-летнего мужчины и его сожительницы были обнаружены вчера утром в частном доме на территории одного из населенных пунктов Саратовского района. На них имелись внешние признаки насильственной смерти: ножевые ранения в области груди и шеи.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, а так же всех обстоятельств произошедшего. Следователями назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и дактилоскопические экспертизы.
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