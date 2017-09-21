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Завершена разработка инвестиционного проекта «Организация танкерной речной судоходной компании»

Новости
Завершена разработка инвестиционного проекта «Организация танкерной речной судоходной компании»

Стало известно об окончании разработки инвестиционного проекта «Организация танкерной речной судоходной компании».

Согласно проекту в городе Самаре в рамках инвестиционного проекта должна быть организована речная судоходная компания. Для применения в речном судоходстве будет разработан новый тип речного танкера, и построено, на первом этапе, четыре танкера.

Общая стоимость проекта – 2,5 млрд. рублей, а общий размер выручки составит в течение двенадцати лет 12 813 млн. рублей. Для реализации проекта будет привлечен инвестор: ему необходимо вложить от 130 млн. рублей за долю в компании, кроме того, планируется привлечение целевых инвестиционных кредитов на сумму 2 063,5 млн. рублей. Предварительная капитализация компании составляет 5,4 млрд. рублей. IRR для собственного капитала оценивается в 60,1%.

В настоящее время подготовка инвестиционного проекта (https://samara-kredit.ru/organizacii-tankernoj-rechnoj-sudoxodnoj-kompanii.html) завершена специалистами консалтинговой компании «Инвестиционные решения». Ею подготовлен бизнес-план и финансовая модель проекта.