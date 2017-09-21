Завершена разработка инвестиционного проекта «Организация танкерной речной судоходной компании»
Стало известно об окончании разработки инвестиционного проекта «Организация танкерной речной судоходной компании».
Согласно проекту в городе Самаре в рамках инвестиционного проекта должна быть организована речная судоходная компания. Для применения в речном судоходстве будет разработан новый тип речного танкера, и построено, на первом этапе, четыре танкера.
Общая стоимость проекта – 2,5 млрд. рублей, а общий размер выручки составит в течение двенадцати лет 12 813 млн. рублей. Для реализации проекта будет привлечен инвестор: ему необходимо вложить от 130 млн. рублей за долю в компании, кроме того, планируется привлечение целевых инвестиционных кредитов на сумму 2 063,5 млн. рублей. Предварительная капитализация компании составляет 5,4 млрд. рублей. IRR для собственного капитала оценивается в 60,1%.
В настоящее время подготовка инвестиционного проекта (https://samara-kredit.ru/organizacii-tankernoj-rechnoj-sudoxodnoj-kompanii.html) завершена специалистами консалтинговой компании «Инвестиционные решения». Ею подготовлен бизнес-план и финансовая модель проекта.