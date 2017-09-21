21 сентября 2017 21:34 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:51 | 21 сентября
Валерий Радаев официально вступил в должность губернатора Саратовской области
17:45 | 21 сентября
Жителей области предупреждают о сильном ветре
16:30 | 21 сентября
Саратовцев приглашают на выставку, посвященную жизни и творчеству Достоевского
15:21 | 21 сентября
В Саратовском районе устанавливают обстоятельства гибели двух лиц
14:15 | 21 сентября
Пенсионный фонд РФ разработал интерактивный он-лайн курс для школьников и студентов – «Школьникам о пенсии»
13:07 | 21 сентября
В минувшие сутки в регионе произошло пять пожаров
11:14 | 21 сентября
Завершена разработка инвестиционного проекта «Организация танкерной речной судоходной компании»
10:49 | 21 сентября
Театр фокусов "Самокат" готовится к открытию нового сезона
10:00 | 21 сентября
Саратовец подозревается в убийстве пенсионера
19:00 | 20 сентября
Саратовцы оценивают работу общественного транспорта на "удовлетворительно"
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В минувшие сутки в регионе произошло пять пожаров

Новости
В минувшие сутки в регионе произошло пять пожаров

За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно–спасательные подразделения ликвидировали 5 пожаров. Наиболее значимые из них:

20 сентября в 20 ч. 10 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал пожаре в строительном вагончике на ул. Орджоникидзе в Заводском районе. Площадь пожара составила 6 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.

21 сентября в 02 ч. 19 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о загорании автомобиля ВАЗ 2110 на открытой площадке. Площадь пожара составила 6 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава.

21 сентября в 02 ч. 35 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о пожаре в частной бане на ул. Ставная. Площадь пожара составила 15 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.