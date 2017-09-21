В минувшие сутки в регионе произошло пять пожаров
За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно–спасательные подразделения ликвидировали 5 пожаров. Наиболее значимые из них:
20 сентября в 20 ч. 10 м. на пульт «01» г. Саратов поступил сигнал пожаре в строительном вагончике на ул. Орджоникидзе в Заводском районе. Площадь пожара составила 6 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.
21 сентября в 02 ч. 19 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о загорании автомобиля ВАЗ 2110 на открытой площадке. Площадь пожара составила 6 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава.
21 сентября в 02 ч. 35 м. на пульт «01» г. Энгельс поступил сигнал о пожаре в частной бане на ул. Ставная. Площадь пожара составила 15 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.