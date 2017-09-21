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Пенсионный фонд РФ разработал интерактивный он-лайн курс для школьников и студентов – «Школьникам о пенсии»

Новости
Пенсионный фонд РФ разработал интерактивный он-лайн курс для школьников и студентов – «Школьникам о пенсии»

Пенсионный фонд РФ разработал интерактивный он-лайн курс для школьников и студентов – «Школьникам о пенсии», school.pfrf.ru. Интернет-пособие создано, чтобы помочь молодому поколению сделать правильный выбор и начинать формировать свои пенсионные права уже с первого рабочего дня.

Здесь школьники могут найти ответ на важный вопрос – почему необходимо задуматься о пенсии прямо сейчас, а не когда-нибудь потом.

Простым языком, доступным для детского восприятия, написаны все разделы сайта. Он-лайн курс знакомит детей с пенсионной системой России: кто такой страхователь, страховщик и застрахованное лицо; какие виды пенсии существуют в России; как рассчитывается пенсия и что нужно делать, чтобы ее увеличить.

В пределах одного интернет-ресурса ребята могут узнать интересные факты из истории пенсионного обеспечения граждан с древних времен и до сегодняшнего дня. Например, понятие - выслуга лет (трудовой стаж), до сих пор используемое в трудовом и пенсионном законодательстве, появилось еще при Екатерине II.

Раздел «Симулятор» позволяет школьникам моделировать различные варианты своего будущего – начать работу уже после школы или продолжить учиться в ВУЗе, выбрать белую или серую зарплату, находиться в декретном отпуске до исполнения ребенку 1,5 лет или сидеть с ним до школы и т.д. В зависимости от выбранных параметров, симулятор выдаст рекомендации и предположительный размер пенсии при данном варианте будущего.

С помощью теста можно проверить свои знания о том, что такое пенсионное страхование, как формируется страховая пенсия, и что можно сделать для того, чтобы и в старости жить достойно.

Здесь же школьники и их родители могут найти ответы на самые популярные вопросы: зачем нужен СНИЛС, как пользоваться Личным кабинетом гражданина или как включить пенсию в материнский капитал. А так же информацию о том, какие социально важные функции выполняет Государственное учреждение - Пенсионный фонд Российской Федерации.

Презентация интерактивного он-лайн курса для школьников и студентов состоялась в Единый день пенсионной грамотности, который прошел в Отделении и во всех районных Управлениях ПФР по Саратовской области. Учебное интернет-пособие вызвало большой интерес у молодой аудитории, ребята приняли активное участие в его изучении.