21 сентября 2017 21:34 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:51 | 21 сентября
Валерий Радаев официально вступил в должность губернатора Саратовской области
17:45 | 21 сентября
Жителей области предупреждают о сильном ветре
16:30 | 21 сентября
Саратовцев приглашают на выставку, посвященную жизни и творчеству Достоевского
15:21 | 21 сентября
В Саратовском районе устанавливают обстоятельства гибели двух лиц
14:15 | 21 сентября
Пенсионный фонд РФ разработал интерактивный он-лайн курс для школьников и студентов – «Школьникам о пенсии»
13:07 | 21 сентября
В минувшие сутки в регионе произошло пять пожаров
11:14 | 21 сентября
Завершена разработка инвестиционного проекта «Организация танкерной речной судоходной компании»
10:49 | 21 сентября
Театр фокусов "Самокат" готовится к открытию нового сезона
10:00 | 21 сентября
Саратовец подозревается в убийстве пенсионера
19:00 | 20 сентября
Саратовцы оценивают работу общественного транспорта на "удовлетворительно"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Театр фокусов "Самокат" готовится к открытию нового сезона

Новости / Культура
Театр фокусов "Самокат" готовится к открытию нового сезона


Зрителей ждут на представлении уже 23 сентября.

По традиции театр открывает сезон вечерним представлением для взрослых "Шоу-магия" - праздником волшебства с веселыми розыгрышами, иллюзиями и комическими фокусами. Зрители – непосредственные участники шоу.

В новом сезоне театр покажет новое иллюзионное шоу "Чудо – это просто", адресованное, прежде всего, молодежной аудитории. Зрители увидят микромагию, ментальные номера, связанные с чтением мыслей. Для старшеклассников будет подготовлено представление "Удиви меня-2". А самых маленьких ждет премьера в малом зале - "40 минут волшебства" с участием молодых артистов. Об этом сообщает управление по культуре городской администрации.

Фото http://cityplace.softgears.ru