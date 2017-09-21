Театр фокусов "Самокат" готовится к открытию нового сезона
Зрителей ждут на представлении уже 23 сентября.
По традиции театр открывает сезон вечерним представлением для взрослых "Шоу-магия" - праздником волшебства с веселыми розыгрышами, иллюзиями и комическими фокусами. Зрители – непосредственные участники шоу.
В новом сезоне театр покажет новое иллюзионное шоу "Чудо – это просто", адресованное, прежде всего, молодежной аудитории. Зрители увидят микромагию, ментальные номера, связанные с чтением мыслей. Для старшеклассников будет подготовлено представление "Удиви меня-2". А самых маленьких ждет премьера в малом зале - "40 минут волшебства" с участием молодых артистов. Об этом сообщает управление по культуре городской администрации.
Фото http://cityplace.softgears.ru