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Саратовец подозревается в убийстве пенсионера

Новости / ЧП
Саратовец подозревается в убийстве пенсионера


Возбуждено уголовное дело.

Преступление было совершено днем 19 сентября. По информации СУ СКР по Саратовской области, 69-летний потерпевший пришел в гости к своему знакомому, мужчины стали совместно распивать спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес приятелю множественные удары в область головы. После этого злоумышленник перенес тело скончавшегося приятеля в подъезд, где его в вечернее время обнаружили соседи по дому. Они и вызвали полицию.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая, медико-криминалистическая экспертизы.

Фото http://spb.sledcom.ru