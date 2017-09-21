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Саратовцы оценивают работу общественного транспорта на "удовлетворительно"

Новости
Саратовцы оценивают работу общественного транспорта на "удовлетворительно"


В Саратове продолжается операция "Перевозчик", организованная городской ГИБДД.

По информации ведомства, за 8 месяцев текущего года по вине водителей транспортных средств осуществляющих перевозку пассажиров произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых 63 человека получили ранения различной степени тяжести, 1 человек погиб.

В целях снижения аварийности с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность по перевозке грузов, пассажиров общественным транспортом и легковыми автомобилями "такси", в период с 20 по 27 сентября 2017 года сотрудниками Госавтоинспекции Саратова проводиться профилактическое мероприятие "Перевозчик".

В рамках операции дорожные полицейские не только проверяют перевозчиков, но и узнают мнение о них у жителей и гостей города. Так, сегодня совместно с представителями МКУ транспортного управления администрации Саратова и юными помощниками дорожной полиции они пообщались с гражданами в сквере "Рубин", расположенном между остановками общественного транспорта. В опросе приняли участие 82 человека, все они пользуются общественным транспортом ежедневно.

Большая часть 62 опрошенных оценивают качество данных услуг как "удовлетворительное", 13 опрошенных - "неудовлетворительное". Всего 7 респондентов поставили перевозчикам высокую оценку. 19 опрошенных пассажиров признались, что при движении в общественном транспорте они не всегда чувствуют себя в безопасности, так как водители агрессивно управляют данным видом транспорта. Только 7 человек отметили, что водители маршрутов, которыми они часто пользуются, всегда аккуратны при движении.

Всем участникам еще раз напомнили о правилах безопасного поведения в общественном транспорте и вручили памятные подарки, а маленьким участника опроса подарили воздушные шары.