В лесах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

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По информации министерства природных ресурсов и экологии области, на территории лесного фонда региона класс пожарной опасности – 3-4.В период действующего на территории Саратовской области пожароопасного сезона законодательством РФ предусмотрено обязательное исполнение требований правил пожарной безопасности в лесах как для физических, так и юридических лиц, а также соблюдение правил пожарной безопасности вблизи границ лесного фонда.За самовольное выжигание сухой растительности на землях сельхозназначения (сельхозпалы), землях, примыкающих к лесам, установлен штраф от 3 до 250 тысяч рублей.Штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в лесах (разведение костров, засорение леса горючими бытовыми отходами и т.п.) составляют от 1,5 рублей до 200 тысяч рублей.Нарушение правил санитарной безопасности в лесах (засорение лесных участков бытовым мусором и т.п.) также влечет административную ответственность в размере от 700 до 10 тысяч рублей.В случае обнаружения лесного пожара оперативно звоните по телефону МЧС 112, Региональную диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии области 57-45-00 и на единый номер Федеральной лесной охраны 8-800-100-94-00 круглосуточно.Фото http://tltgorod.ru