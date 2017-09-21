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За последние два года поток туристов в Саратовскую область увеличился в 2 раза

Новости
За последние два года поток туристов в Саратовскую область увеличился в 2 раза


Вместе с тем число туристов из Саратовской области в зарубежные страны сократилось в 5 раз за последние три года и в 2016 году составило 7,7 тыс. человек.

По словам начальника отдела статистики торговли и услуг Саратовстата Натальи Корнеевой, за последние годы изменилась и структура выездного туризма по странам.

- Из-за обострения политической обстановки с 2014 по 2016 года поток туристов в Турцию уменьшился в 14 раз, - рассказала она в ходе пресс-конференции. - Удар по туристической отрасли нанес и запрет в 2015 году на авиасообщение с Египтом из-за террористической угрозы. До 2015 года его посещало ежегодно около 4 тыс. человек, в 2015 году - 2,5 тыс. человек, в 2016-м турфирмы области полностью отказались от продажи туров в Египет.

В то же время, по словам специалиста, у саратовских туристов увеличился интерес к отдыху в азиатских странах, например, к Вьетнаму (в 2016 году его посетили 353 человека), а также к странам Африки (404 туриста в 2016 году).

Всего же в 2016 году было обслужено 19,7 тыс. туристов из Саратовской области. Более 60% из них совершали поездки по России.

Наталья Корнеева также сообщила, что в последние годы растет спрос на отдых в Саратовской области, в том числе у жителей других регионов России. Так, с 2014 года туристский поток в наш регион увеличился почти в 2 раза и в 2016 году достиг 1605 человек. Особенной популярностью в минувшем году область пользовалась у жителей Нижегородской и Самарской областей, а также Пермского края.

Фото http://www.cultradio.ru