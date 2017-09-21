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"Теремок" открывает 81-й театральный сезон

Новости / Культура
"Теремок" открывает 81-й театральный сезон

Маленьких зрителей приглашают на премьеру спектакля «Про Зебру, Светофор и Другие Важные Вещи» по пьесе Романа Сопко, Алексея Усова и Оксаны Черепановой.

Как рассказали в театре, сказка о приключениях зайцев, рассказанная со сцены языком клоунады и пантомимы, будет разыграна ростовыми куклами.
Благодаря неощутимо легкому, увлекательному действию состоится знакомство детей с правилами дорожного движения.

Зрители увидят, как пять озорных плюшевых зайцев попадают в смешные ситуации на дороге, узнают об опасностях игры на проезжей части, о поисках пешеходной «зебры», о правилах хорошего тона на автобусной остановке, в общественном транспорте и о многих других «важных вещах».

Благодаря комичному образу персонажей, диалогам, рассчитанным на детскую аудиторию, спектакль приобретает форму познавательно-развлекательного мультфильма, но с возможностью «живого», интерактивного общения с залом. Пластический рисунок постановки выражает не только физическое передвижение кукол, но и характеры персонажей, их эмоции, оценки, общение в гротесковой форме.

Спектакль будет показан на сцене театра 23, 26, 27 и 28 сентября в 11:00.