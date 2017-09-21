В Геленджике состоялась конференция БИОТЕХМЕД 2017
В Геленджике состоялась очередная конференция БИОТЕХМЕД 2017. Этот форум проводится уже второй раз и позиционируется в качестве ведущей площадки для обсуждения актуальных вопросов развития биотехнологий, фармакологической индустрии и здравоохранения. Мероприятие проводится при поддержке Минздрава РФ, Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ и Госкорпорации Ростех.
Участники конференции, среди которых были руководители министерств, Госкорпорации Ростех, губернатор Краснодарского края, гендиректор BIOCAD, представители госпредприятий и бизнеса, врачи, ученые, студенты обсудили перспективы развития фарминдустрии до 2015 года, формирование инвестклимата отрасли и проблемы регулирования оборота лекарственных средств в России. На форуме было проведено более 20 панельных сессий и круглых столов, заключен ряд соглашений. Спикерами мероприятия стали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, гендиректор «Ростех» Сергей Чемезов и многие другие.