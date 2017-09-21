21 сентября 2017 01:59 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:00 | 20 сентября
Саратовцы оценивают работу общественного транспорта на "удовлетворительно"
18:09 | 20 сентября
На железнодорожном вокзале Саратова состоится акция "День здоровья пассажира"
17:20 | 20 сентября
В лесах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
16:13 | 20 сентября
За последние два года поток туристов в Саратовскую область увеличился в 2 раза
15:08 | 20 сентября
"Теремок" открывает 81-й театральный сезон
14:19 | 20 сентября
В Геленджике состоялась конференция БИОТЕХМЕД 2017
13:28 | 20 сентября
Местоположение ребенка позволят отследить умные часы-трекер от LEXAND
12:35 | 20 сентября
В Калининском районе осквернен памятник "Клятва"
11:44 | 20 сентября
В Советском районе состоялся этнокультурный исторический фестиваль "Большой Караман"
10:57 | 20 сентября
На улице Чернышевского ликвидировали яму на дороге, на которую жаловались жители
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Геленджике состоялась конференция БИОТЕХМЕД 2017

Новости
В Геленджике состоялась конференция БИОТЕХМЕД 2017


В Геленджике состоялась очередная конференция БИОТЕХМЕД 2017. Этот форум проводится уже второй раз и позиционируется в качестве ведущей площадки для обсуждения актуальных вопросов развития биотехнологий, фармакологической индустрии и здравоохранения. Мероприятие проводится при поддержке Минздрава РФ, Минпромторга РФ, Минсельхоза РФ и Госкорпорации Ростех.

Участники конференции, среди которых были руководители министерств, Госкорпорации Ростех, губернатор Краснодарского края, гендиректор BIOCAD, представители госпредприятий и бизнеса, врачи, ученые, студенты обсудили перспективы развития фарминдустрии до 2015 года, формирование инвестклимата отрасли и проблемы регулирования оборота лекарственных средств в России. На форуме было проведено более 20 панельных сессий и круглых столов, заключен ряд соглашений. Спикерами мероприятия стали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, гендиректор «Ростех» Сергей Чемезов и многие другие.