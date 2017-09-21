Местоположение ребенка позволят отследить умные часы-трекер от LEXAND
На российском рынке появились детские умные часы-трекер LEXAND Kids Radar, разработчиком которых стала российская компания «ЛЕКСАНД», известный производитель портативной электроники.
Теперь родители могут не беспокоиться, когда дети оказываются вне поля их зрения. Высокотехнологичная новинка не позволит потеряться в многолюдном месте, если ребенок нечаянно отошел от сопровождающих. В случае, когда ребенок находится от родителей далеко (в детском саду, школе, на прогулке во дворе) устройство пошлет сигнал, в случае если ребенок покинет эти места. Часы работают при помощи специального приложения LEXAND Care. Его, в свою очередь, устанавливают на смартфон или планшет, поддерживающие ОС Android или iOS.
Благодаря встроенному LBS-сервису «Яндекс.Локатор», устройство быстро определяет местоположение ребенка с точностью до 5-10 метров внутри помещения и до 5 метров – снаружи. В приложении указывается до 10 безопасных зон, внутри которых будет находиться ребенок. Часы отправят сигнал в приложение немедленно, если ребенок выйдет за их пределы. Сам ребенок при необходимости может воспользоваться тревожной кнопкой, встроенной в часы, если почувствует опасность.