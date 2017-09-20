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В Калининском районе осквернен памятник "Клятва"

Новости / ЧП
В Калининском районе осквернен памятник "Клятва"


Задержан 12-летний школьник.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в районный отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестными злоумышленниками на фасаде памятника были написаны нецензурные слова. По подозрению в совершении указанного деяния участковым уполномоченным полиции был задержан 12-летний учащийся одного из образовательных учреждений. Подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что надписи были сделаны им из хулиганских побуждений.

Материалы проверки переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.

Фото http://eot64.su