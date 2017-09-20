В Советском районе состоялся этнокультурный исторический фестиваль "Большой Караман"
Он проводился 16 сентября на берегу одноименной реки.
По информации комитета общественных связей и национальной политики области, данный фестиваль нацелен на сохранение культурного наследия России и традиционной народной культуры Поволжья, приобщения молодежи к музыке, поэзии, пропаганде здорового образа жизни, развитие культурно-познавательного туризма.
Для гостей праздника работала ярмарка декоративно-прикладного творчества, также была подготовлена насыщенная концертная программа.
В течение дня участников и гостей знакомили с культурным наследием, приглашали к участию в мастер-классах.