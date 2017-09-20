На улице Чернышевского ликвидировали яму на дороге, на которую жаловались жители
Работы проводились на участке между Большой Горной и Соколовой.
По информации Волжской администрации, провал асфальтового покрытия образовался вследствие некачественно выполненного благоустройства после проведения аварийно-вскрышных работ ресурсоснабжающей организацией. В связи с этим поступило несколько жалоб от жителей, указывающих на то, что яма создает угрозу безопасности дорожного движения.
На основании претензии администрации района на прошедшей неделе данное нарушение было устранено - городские службы восстановили аварийный участок.
- В соответствии с действующим законодательством к обязанностям организации-заказчика относится устранение недостатков, выявленных в течение двух лет со дня окончания проведения ремонта территории, в отношении которой осуществлялось производство вскрышных работ, за свой счет, - пояснили в ведомстве.