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На улице Чернышевского ликвидировали яму на дороге, на которую жаловались жители

Новости
На улице Чернышевского ликвидировали яму на дороге, на которую жаловались жители


Работы проводились на участке между Большой Горной и Соколовой.

По информации Волжской администрации, провал асфальтового покрытия образовался вследствие некачественно выполненного благоустройства после проведения аварийно-вскрышных работ ресурсоснабжающей организацией. В связи с этим поступило несколько жалоб от жителей, указывающих на то, что яма создает угрозу безопасности дорожного движения.

На основании претензии администрации района на прошедшей неделе данное нарушение было устранено - городские службы восстановили аварийный участок.

- В соответствии с действующим законодательством к обязанностям организации-заказчика относится устранение недостатков, выявленных в течение двух лет со дня окончания проведения ремонта территории, в отношении которой осуществлялось производство вскрышных работ, за свой счет, - пояснили в ведомстве.