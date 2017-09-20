Саратовского полицейского могут уволить из органов за "шпионскую" авторучку
В отношении 37-летнего заместителя начальника одного из территориальных отделов полиции возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в мае текущего года сотрудник полиции, находясь на территории одного из районов Саратовской области, незаконно без соответствующих разрешений приобрел специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения и регистрации акустической информации, визуального наблюдения и документирования, камуфлированное под авторучку. Его действия были выявлены и пресечены сотрудниками регионального следственного управления совместно с УФСБ России по Саратовской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Саратовской области, по данному факту проводится также служебная проверка. В случае установления вины сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел.
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