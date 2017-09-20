Саратовские предприниматели совершат бизнес-миссию в Финляндию
Деловая поездка запланирована на 9-11 октября.
Мероприятие организуется центром поддержки экспорта Саратовской области при поддержке комитета инвестиционной политики и имущественных отношений и Торгово-промышленной палаты области.
По информации организаторов, основными целями делового визита станут продвижение экспортного потенциала региональных производителей на международные рынки, расширение внешнеэкономических связей.
Программой бизнес-миссии запланировано посещение российско-финляндского партнериата малого и среднего бизнеса и международной технической выставки, презентация предприятий региона, деловые встречи и B2B переговоры, посещение производственных площадок.
Фото http://ubr.ua