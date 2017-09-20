20 сентября 2017 05:06 СРЕДА
Новости
19:00 | 19 сентября
Саратовские предприниматели совершат бизнес-миссию в Финляндию
17:55 | 19 сентября
В Саратове отметят Международный день мира
16:43 | 19 сентября
Перинатальный центр Саратовской ГКБ №8 вошел в топ-20 лучших в стране
15:35 | 19 сентября
Сервис ЕГРП365.РУ анонсирует услугу получения реестра собственников МКД
14:23 | 19 сентября
Иван Кузьмин занял пост спикера областной думы
13:30 | 19 сентября
В первом полугодии внешнеторговый оборот региона составил 892,7 млн долларов США
12:39 | 19 сентября
В течение недели пассажиры смогут перевозить велосипеды в электричках бесплатно
11:47 | 19 сентября
В Юбилейном ликвидирована коммунальная авария
10:52 | 19 сентября
В Детском парке высадили хвойные деревья и декоративные кустарники
10:00 | 19 сентября
В Ивантеевском районе сварщик варил коноплю "в лечебных целях"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовские предприниматели совершат бизнес-миссию в Финляндию

Новости / Бизнес
Саратовские предприниматели совершат бизнес-миссию в Финляндию


Деловая поездка запланирована на 9-11 октября.

Мероприятие организуется центром поддержки экспорта Саратовской области при поддержке комитета инвестиционной политики и имущественных отношений и Торгово-промышленной палаты области.

По информации организаторов, основными целями делового визита станут продвижение экспортного потенциала региональных производителей на международные рынки, расширение внешнеэкономических связей.

Программой бизнес-миссии запланировано посещение российско-финляндского партнериата малого и среднего бизнеса и международной технической выставки, презентация предприятий региона, деловые встречи и B2B переговоры, посещение производственных площадок.

Фото http://ubr.ua