В Саратове отметят Международный день мира
Празднования пройдут в разных уголках планеты 21 сентября.
В этот день сквере Дружбы народов пройдет яркий праздник, приуроченный к Международному дню мира и направленный на улучшение физического и духовного здоровья школьников. Участниками мероприятия станут более 200 учащихся образовательных учреждений Заводского района. Они примут участие в общем большом флеш-мобе. Завершающим аккордом мероприятия станет запуск в небо 200 воздушных шаров в виде голубя - символа Мира.
Кроме того, посетителей мероприятия ждет концерт от творческих коллективов Городского дома культуры национального творчества, котором примут участие музыкальная студия «Домисолька» (руководитель Юлия Черемисова), студия современного танца «Капитошка» (руководитель Анна Аксенова).
Фото http://www.islamnews.ru