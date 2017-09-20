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Перинатальный центр Саратовской ГКБ №8 вошел в топ-20 лучших в стране

Новости / Здоровье
Перинатальный центр Саратовской ГКБ №8 вошел в топ-20 лучших в стране


В рейтинге, составленном медиабюро Status Praesens, он занял 18 место.

По информации регионального минздрава, в нынешнем году к исследованию удалось привлечь 34 центра – это более половины от общего количества таких учреждений в стране.

Основные результаты анкетирования на ежегодной «Перекличке перинатальных центров» во время Х Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» представил профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН Игорь Костин.

В общей сложности в 34 регионах, попавших в исследование, в 2016 году было взято на учет 796,2 тысячи беременных – это около 45% от общего количества учтенных беременностей в России. Авторы исследования отметили, что по всем собранным параметрам вычислялись усредненные значения, а также другие расчетные показатели, в соответствии с которыми перинатальным центрам и регионам начислялись баллы.

По результатам исследования перинатальный центр ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №8» вошел в рейтинг топ-20 специализированных учреждений в стране, заняв 18 место.

Фото https://xakac.info