Сервис ЕГРП365.РУ анонсирует услугу получения реестра собственников МКД
Сервис предоставления срочных выписок из ЕГРН egrp365.ru компании «ВендоСофт» вводит новую услугу для собственников многоквартирных домов (МКД) – получение реестра.
Этот документ необходим при проведении общих собраний собственников и их правильного юридического оформления. Согласно действующему с 29 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 19а Приложения №1 к Приказу Минстроя России от 25.12.2015 N 937/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний» распоряжению, к протоколу общего собрания собственника нужно обязательно прикладывать реестр собственников МКД. Этот документ должен содержать полный перечень жилых и нежилых помещений с указанием площадей, информации о собственниках и их долях, а также реквизиты документов, подтверждающих права собственности. При отсутствии реестра решения собственников МКД могут быть признаны недействительными.
Как показывает практика, самостоятельно собрать все необходимые документы с собственников и оформить их в реестр практически невозможно. Все нужные данные есть в Росреестре, но эта организация не предоставляет услуги выдачи реестра собственников. Там можно заказать лишь выписку на конкретное помещение по кадастровому номеру, которая делается 2-3 дня и стоит 250 рублей.
Сервис egrp365.ru с помощью автоматизированной системы подает заявку в Росреестр, получает выписки по всему списку помещений многоквартирного дома, оформляет все в соответствующую таблицу и высылает по электронной почте заказчику. Документ готов на следующий рабочий день после подачи заявки. Для получения реестра (https://egrp365.ru/mkd/) необходимо указать номер дома и оплатить счет, исходя из суммы 20 рублей за квартиру.
Компания «ВендоСофт» создана в 2007 году и занимается разработкой программных продуктов для бизнеса. Клиентская база компании включает более 8 000 бизнес-клиентов. «ВендоСофт» — член Российской ассоциации электронных коммуникаций и один из участников экспертной комиссии по рекламе.