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Сервис ЕГРП365.РУ анонсирует услугу получения реестра собственников МКД

Новости
Сервис ЕГРП365.РУ анонсирует услугу получения реестра собственников МКД


Сервис предоставления срочных выписок из ЕГРН egrp365.ru компании «ВендоСофт» вводит новую услугу для собственников многоквартирных домов (МКД) – получение реестра.

Этот документ необходим при проведении общих собраний собственников и их правильного юридического оформления. Согласно действующему с 29 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 19а Приложения №1 к Приказу Минстроя России от 25.12.2015 N 937/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний» распоряжению, к протоколу общего собрания собственника нужно обязательно прикладывать реестр собственников МКД. Этот документ должен содержать полный перечень жилых и нежилых помещений с указанием площадей, информации о собственниках и их долях, а также реквизиты документов, подтверждающих права собственности. При отсутствии реестра решения собственников МКД могут быть признаны недействительными.

Как показывает практика, самостоятельно собрать все необходимые документы с собственников и оформить их в реестр практически невозможно. Все нужные данные есть в Росреестре, но эта организация не предоставляет услуги выдачи реестра собственников. Там можно заказать лишь выписку на конкретное помещение по кадастровому номеру, которая делается 2-3 дня и стоит 250 рублей.

Сервис egrp365.ru с помощью автоматизированной системы подает заявку в Росреестр, получает выписки по всему списку помещений многоквартирного дома, оформляет все в соответствующую таблицу и высылает по электронной почте заказчику. Документ готов на следующий рабочий день после подачи заявки. Для получения реестра (https://egrp365.ru/mkd/) необходимо указать номер дома и оплатить счет, исходя из суммы 20 рублей за квартиру.

Компания «ВендоСофт» создана в 2007 году и занимается разработкой программных продуктов для бизнеса. Клиентская база компании включает более 8 000 бизнес-клиентов. «ВендоСофт» — член Российской ассоциации электронных коммуникаций и один из участников экспертной комиссии по рекламе.