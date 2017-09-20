20 сентября 2017 05:06 СРЕДА
Новости
19:00 | 19 сентября
Саратовские предприниматели совершат бизнес-миссию в Финляндию
17:55 | 19 сентября
В Саратове отметят Международный день мира
16:43 | 19 сентября
Перинатальный центр Саратовской ГКБ №8 вошел в топ-20 лучших в стране
15:35 | 19 сентября
Сервис ЕГРП365.РУ анонсирует услугу получения реестра собственников МКД
14:23 | 19 сентября
Иван Кузьмин занял пост спикера областной думы
13:30 | 19 сентября
В первом полугодии внешнеторговый оборот региона составил 892,7 млн долларов США
12:39 | 19 сентября
В течение недели пассажиры смогут перевозить велосипеды в электричках бесплатно
11:47 | 19 сентября
В Юбилейном ликвидирована коммунальная авария
10:52 | 19 сентября
В Детском парке высадили хвойные деревья и декоративные кустарники
10:00 | 19 сентября
В Ивантеевском районе сварщик варил коноплю "в лечебных целях"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Иван Кузьмин занял пост спикера областной думы

Новости / Главная новость
Иван Кузьмин занял пост спикера областной думы


Кандидатура бывшего заместителя председателя правительства области на должность председателя законодательного органа нового созыва утверждена депутатами сегодня в ходе первого заседания.

В своем выступлении Иван Кузьмин отметил, что все законодательные инициативы должны быть обеспечены режимом тесного взаимодействия с Правительством области по их обсуждению, Общественной палатой, где проходят нулевые чтения. "Наша Дума состоит из депутатов четырех партий, поэтому своей задачей я вижу работу в постоянном диалоге по выработке положительных решений для блага наших жителей", - подчеркнул Иван Георгиевич.

Спикер также отметил значимость деятельности Саратовской областной думы как органа, представляющего интересы жителей области. "Постоянная связь с избирателями на местах – это каждодневная работа по претворению в жизнь практических дел", – сказал он.

Данное назначение прокомментировали депутаты областной думы.

- Иван Георгиевич - грамотный, ответственный человек, знающий особенности государственной службы и умеющий выстраивать взаимоотношения с муниципальными образованиями, с общественными организациями, - выразил свое мнение председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Николай Кузнецов. - Считаю, что это очень достойная кандидатура на должность председателя Саратовской областной думы VI созыва. Думаю, он будет хорошим помощником Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву в решении социально-экономических вопросов, стоящих перед регионом.

Пожелал успехов в новой должности Ивану Кузьмину и депутат Государственной думы Михаил Исаев.

- В законодательном собрании в этот раз представлены все четыре парламентские партии, в том числе – на руководящих должностях, - отметил он. - Заместитель Председателя Думы – представитель КПРФ, председатель комитета – представитель ЛДПР. Надеюсь, такая совместная работа покажет свою эффективность с течением времени.

Фото