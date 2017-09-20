Иван Кузьмин занял пост спикера областной думы

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В своем выступлении Иван Кузьмин отметил, что все законодательные инициативы должны быть обеспечены режимом тесного взаимодействия с Правительством области по их обсуждению, Общественной палатой, где проходят нулевые чтения. "Наша Дума состоит из депутатов четырех партий, поэтому своей задачей я вижу работу в постоянном диалоге по выработке положительных решений для блага наших жителей", - подчеркнул Иван Георгиевич.Спикер также отметил значимость деятельности Саратовской областной думы как органа, представляющего интересы жителей области. "Постоянная связь с избирателями на местах – это каждодневная работа по претворению в жизнь практических дел", – сказал он.Данное назначение прокомментировали депутаты областной думы.- Иван Георгиевич - грамотный, ответственный человек, знающий особенности государственной службы и умеющий выстраивать взаимоотношения с муниципальными образованиями, с общественными организациями, - выразил свое мнение председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Николай Кузнецов. - Считаю, что это очень достойная кандидатура на должность председателя Саратовской областной думы VI созыва. Думаю, он будет хорошим помощником Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву в решении социально-экономических вопросов, стоящих перед регионом.Пожелал успехов в новой должности Ивану Кузьмину и депутат Государственной думы Михаил Исаев.- В законодательном собрании в этот раз представлены все четыре парламентские партии, в том числе – на руководящих должностях, - отметил он. - Заместитель Председателя Думы – представитель КПРФ, председатель комитета – представитель ЛДПР. Надеюсь, такая совместная работа покажет свою эффективность с течением времени.Фото