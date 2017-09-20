20 сентября 2017 05:06 СРЕДА
Новости
19:00 | 19 сентября
Саратовские предприниматели совершат бизнес-миссию в Финляндию
17:55 | 19 сентября
В Саратове отметят Международный день мира
16:43 | 19 сентября
Перинатальный центр Саратовской ГКБ №8 вошел в топ-20 лучших в стране
15:35 | 19 сентября
Сервис ЕГРП365.РУ анонсирует услугу получения реестра собственников МКД
14:23 | 19 сентября
Иван Кузьмин занял пост спикера областной думы
13:30 | 19 сентября
В первом полугодии внешнеторговый оборот региона составил 892,7 млн долларов США
12:39 | 19 сентября
В течение недели пассажиры смогут перевозить велосипеды в электричках бесплатно
11:47 | 19 сентября
В Юбилейном ликвидирована коммунальная авария
10:52 | 19 сентября
В Детском парке высадили хвойные деревья и декоративные кустарники
10:00 | 19 сентября
В Ивантеевском районе сварщик варил коноплю "в лечебных целях"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В первом полугодии внешнеторговый оборот региона составил 892,7 млн долларов США

Новости
В первом полугодии внешнеторговый оборот региона составил 892,7 млн долларов США


По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 20,4%.

По данным комитета инвестиционной политики и имущественных отношений области, экспорт региона в отчетном периоде вырос на 17,4% и составил 618,9 млн долларов. В товарной структуре экспорта преобладали продукция химической промышленности (46,0% от общего объема экспорта), продовольственные товары и сырье (24,4%), машиностроительная продукция (13,1%), минеральные продукты (10,1%).

По результатам первого полугодия значительно выросли поставки злаков – на экспорт было отгружено 68,1 тыс. тонн зерновых культур. Помимо прочего, вырос экспорт продукции химической промышленности на 4,2%, органических и химических соединений на 88,5%, поставки текстиля, текстильных изделий и обуви в 2,7 раза, машиностроительной продукции на 46,4%, поставки минеральной продукции на 69,5%.

Торговыми партнерами Саратовской области в первом полугодии текущего года являлись 90 стран, в основном – страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 74,8%, в том числе в экспорте – 69,7%, в импорте – 86,4%.

Крупнейшими торговыми партнерами региона по экспорту (69 стран) стали Турция (13,6%), Германия (11,8%), Казахстан (10,0%), Бразилия (9,5%); Соединенные Штаты Америки (5,8%), Азербайджан (4,6%).

За шесть месяцев импорт региона возрос на 27,8% и был равен 273,8 млн долларов. В импорте товаров ведущее место занимали машиностроительная продукция (43,8% от общего объема импорта), продовольственные товары и сырье (19,9%), продукция химической промышленности (19,2%), металлы и изделия из них (8,4%).

Ключевыми партнерами региона по импорту являются (75 стран): Китай (16,3%), Малайзия (12,2%), Австрия (10,5%), Германия (10,3%), Казахстан (5,2%), Италия (5,1%).