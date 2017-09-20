В первом полугодии внешнеторговый оборот региона составил 892,7 млн долларов США

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По данным комитета инвестиционной политики и имущественных отношений области, экспорт региона в отчетном периоде вырос на 17,4% и составил 618,9 млн долларов. В товарной структуре экспорта преобладали продукция химической промышленности (46,0% от общего объема экспорта), продовольственные товары и сырье (24,4%), машиностроительная продукция (13,1%), минеральные продукты (10,1%).По результатам первого полугодия значительно выросли поставки злаков – на экспорт было отгружено 68,1 тыс. тонн зерновых культур. Помимо прочего, вырос экспорт продукции химической промышленности на 4,2%, органических и химических соединений на 88,5%, поставки текстиля, текстильных изделий и обуви в 2,7 раза, машиностроительной продукции на 46,4%, поставки минеральной продукции на 69,5%.Торговыми партнерами Саратовской области в первом полугодии текущего года являлись 90 стран, в основном – страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 74,8%, в том числе в экспорте – 69,7%, в импорте – 86,4%.Крупнейшими торговыми партнерами региона по экспорту (69 стран) стали Турция (13,6%), Германия (11,8%), Казахстан (10,0%), Бразилия (9,5%); Соединенные Штаты Америки (5,8%), Азербайджан (4,6%).За шесть месяцев импорт региона возрос на 27,8% и был равен 273,8 млн долларов. В импорте товаров ведущее место занимали машиностроительная продукция (43,8% от общего объема импорта), продовольственные товары и сырье (19,9%), продукция химической промышленности (19,2%), металлы и изделия из них (8,4%).Ключевыми партнерами региона по импорту являются (75 стран): Китай (16,3%), Малайзия (12,2%), Австрия (10,5%), Германия (10,3%), Казахстан (5,2%), Италия (5,1%).