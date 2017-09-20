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В течение недели пассажиры смогут перевозить велосипеды в электричках бесплатно

Новости
В течение недели пассажиры смогут перевозить велосипеды в электричках бесплатно


На Приволжской железной дороге проводится акция "Неделя мобильности".

Для пассажиров пригородных поездов в рамках акции введена новая услуга. По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с 16 по 24 сентября пассажиры могут провезти в поезде велосипед в неразобранном виде. Акция действует на всех направлениях. В соответствии с правилами, велосипед можно перевозить в тамбуре пригородного поезда.

На железнодорожном вокзале Саратов-1 оборудованы парковочные места, которыми могут воспользоваться не только пассажиры пригородных поездов, но и жители города, приехавшие на вокзал на велосипеде.

Кроме того, 22 сентября пройдет акция "Всемирный день без автомобиля". Саратовская пригородная компания предлагает всем, кто привык пользоваться личным транспортом, хотя бы на сутки отказаться от него в пользу экологически чистого и не создающего пробок общественного транспорта – пригородного поезда.

Фото http://spb.velosaloon.ru