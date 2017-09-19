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В Юбилейном ликвидирована коммунальная авария

Новости / Новости ЖКХ
В Юбилейном ликвидирована коммунальная авария


Возобновлена подача холодной воды в шести жилых домах.

С жалобами на слабый напор холодной воды в администрацию Волжского района обратились жители дома №4 по ул. Братьев Никитиных. Специалисты отдела жилищного хозяйства установили, что по адресу ул. Усть-Курдюмская, 11 произошла утечка на инженерных коммуникациях. В связи с этим снизились параметры подачи холодного водоснабжения в шести жилых домах поселка Юбилейный. В зону ограничкения вошли дома по ул. Усть-Курдюмская, 3, 7д, 11, а также ул. Братьев Никитиных, 4, 4а, 6.

Специалисты МУПП "Саратовводоканал" провели необходимые ремонтно-восстановительные работы. Излив воды был устранен, коммунальная авария ликвидирована.

В настоящее время холодная вода в дома поступает в штатном режиме.

Фото http://www.mediaavers.com