В Юбилейном ликвидирована коммунальная авария
Возобновлена подача холодной воды в шести жилых домах.
С жалобами на слабый напор холодной воды в администрацию Волжского района обратились жители дома №4 по ул. Братьев Никитиных. Специалисты отдела жилищного хозяйства установили, что по адресу ул. Усть-Курдюмская, 11 произошла утечка на инженерных коммуникациях. В связи с этим снизились параметры подачи холодного водоснабжения в шести жилых домах поселка Юбилейный. В зону ограничкения вошли дома по ул. Усть-Курдюмская, 3, 7д, 11, а также ул. Братьев Никитиных, 4, 4а, 6.
Специалисты МУПП "Саратовводоканал" провели необходимые ремонтно-восстановительные работы. Излив воды был устранен, коммунальная авария ликвидирована.
В настоящее время холодная вода в дома поступает в штатном режиме.
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