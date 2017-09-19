В Детском парке высадили хвойные деревья и декоративные кустарники
В экологической акции приняли участие жители города, волонтеры, общественники.
По информации администрации Фрунзенского района, под руководством активистов благотворительной организации "Биосфера" на территории дендрария высадили ели, буддлею, вейгелу, шаровидную гортензию, магонию и травянистые растения. Кроме того, в розарии появились 25 кустов чайно-гибридных роз.
23 сентября в Детском парке состоится очередная высадка роз, декоративных кустарников и луковичных культур. Активисты общественной организации "Биосфера" приглашают поучаствовать в акции всех желающих. Начало - в 10.00.