19 сентября 2017 15:11 ВТОРНИК
Новости
13:30 | 19 сентября
В первом полугодии внешнеторговый оборот региона составил 892,7 млн долларов США
12:39 | 19 сентября
В течение недели пассажиры смогут перевозить велосипеды в электричках бесплатно
11:47 | 19 сентября
В Юбилейном ликвидирована коммунальная авария
10:52 | 19 сентября
В Детском парке высадили хвойные деревья и декоративные кустарники
10:00 | 19 сентября
В Ивантеевском районе сварщик варил коноплю "в лечебных целях"
19:00 | 18 сентября
Саратовскую область посетит Андрей Чибис
18:10 | 18 сентября
Жителям трех сел выплатили компенсацию за уничтоженное из-за АЧС свинопоголовье
17:10 | 18 сентября
Саратовские школьники написали "Письмо водителю"
15:55 | 18 сентября
В Саратове в спортбаре сбывали наркотики
14:49 | 18 сентября
Саратовцы заняли десятое общекомандное место на "Зарнице Поволжья 2017"
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Ивантеевском районе сварщик варил коноплю "в лечебных целях"

Новости
В Ивантеевском районе сварщик варил коноплю "в лечебных целях"


Мужчина задержан по подозрению в хранении и употреблении канабиса.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в отдел полиции обратились жители поселка Знаменский. Они сообщили, что на одной из улиц населенного пункта ощущается сильный запах конопли. В ходе проверки информации в одном из гаражей был установлен факт приготовления его владельцем некой субстанции, основу которой составляли побеги конопли. Злоумышленник варил ее в металлическом ведре.

- Как было установлено, 44-х летний мужчина (сварщик по профессии) в качестве эксперимента решил приготовить по собственному рецепту для личного употребления некий лечебный эликсир для придания бодрости организму. В ходе обыска в гараже сотрудниками было обнаружено более 800 граммов канабиса и около 10 граммов гашишного масла, - сообщили в пресс-службе управления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.

Фото http://tltgorod.ru