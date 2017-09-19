В Ивантеевском районе сварщик варил коноплю "в лечебных целях"

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, в отдел полиции обратились жители поселка Знаменский. Они сообщили, что на одной из улиц населенного пункта ощущается сильный запах конопли. В ходе проверки информации в одном из гаражей был установлен факт приготовления его владельцем некой субстанции, основу которой составляли побеги конопли. Злоумышленник варил ее в металлическом ведре.- Как было установлено, 44-х летний мужчина (сварщик по профессии) в качестве эксперимента решил приготовить по собственному рецепту для личного употребления некий лечебный эликсир для придания бодрости организму. В ходе обыска в гараже сотрудниками было обнаружено более 800 граммов канабиса и около 10 граммов гашишного масла, - сообщили в пресс-службе управления.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.Фото http://tltgorod.ru