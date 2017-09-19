Саратовскую область посетит Андрей Чибис
Визит заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации запланирован на завтра, 19 сентября.
В программе значится посещение Саратова и Энгельса. В областном центре чиновник проинспектирует работы по благоустройству бульвара на ул. Рахова и во дворах, отремонтированных рамках программы "Формирование современной городской среды".
В Энгельсе замминистра осмотрит территорию городского парка, где также проводились работы по благоустройству, встретится с жителями расселенных аварийных домов. Кроме того, Андрей Чибис примет участие в торжественном вручении ключей гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.
Завершится визит пешеходной прогулкой по Набережной и осмотром фонтана "Сердце Поволжья".