Жителям трех сел выплатили компенсацию за уничтоженное из-за АЧС свинопоголовье
Для расчетов взяты официальные данные Саратовстата о средней стоимости свиней.
По информации управления ветеринарии правительства области, компенсацию получили владельцы свинопоголовья, отчужденного при ликвидации очагов африканской чумы в селах Степное Советского района, Красный Яр и Старицкое Энгельсского района.
Размер выплаты составил около 1,4 миллиона рублей. Для расчетов взяты официальные данные Саратовстата о средней стоимости свиней.
Вес животных был определен взвешиванием, произведенном в присутствии владельцев поголовья, и подтвержден документально.
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