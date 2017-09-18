Саратовские школьники написали "Письмо водителю"
В рамках акции, организованной ГИБДД города для привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме травматизма на дорогах, учащиеся 8-9 классов МОУ Национальной (татарской) гимназии написали свои послания автомобилистам, в которых рассуждали о своем "детском" видении данной проблемы, рассказывали свои истории из жизни, писали напутствия и даже послания в стихах.
По данным ведомства, за 8 месяцев на территории областного центра произошло 82 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В них пострадало 84 ребенка. В 26 случаях ДТП произошли по неосторожности самих несовершеннолетних, в 56 дорожно-транспортных происшествиях виноваты взрослые. Чтобы привлечь внимание к проблеме, и была организована данная акция.
Прочитать письма от юных пассажиров и пешеходов саратовские водители смогли уже сегодня, на одной из центральных улиц города, где сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами движения раздавали письма автомобилистам и призвали автолюбителей с помощью тематических плакатов соблюдать ПДД и ценить жизнь других участников дорожного движения.