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Жителям трех сел выплатили компенсацию за уничтоженное из-за АЧС свинопоголовье
17:10 | 18 сентября
Саратовские школьники написали "Письмо водителю"
15:55 | 18 сентября
В Саратове в спортбаре сбывали наркотики
14:49 | 18 сентября
Саратовцы заняли десятое общекомандное место на "Зарнице Поволжья 2017"
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Саратовские школьники написали "Письмо водителю"

Новости
Саратовские школьники написали "Письмо водителю"


В рамках акции, организованной ГИБДД города для привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме травматизма на дорогах, учащиеся 8-9 классов МОУ Национальной (татарской) гимназии написали свои послания автомобилистам, в которых рассуждали о своем "детском" видении данной проблемы, рассказывали свои истории из жизни, писали напутствия и даже послания в стихах.

По данным ведомства, за 8 месяцев на территории областного центра произошло 82 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В них пострадало 84 ребенка. В 26 случаях ДТП произошли по неосторожности самих несовершеннолетних, в 56 дорожно-транспортных происшествиях виноваты взрослые. Чтобы привлечь внимание к проблеме, и была организована данная акция.

Прочитать письма от юных пассажиров и пешеходов саратовские водители смогли уже сегодня, на одной из центральных улиц города, где сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами движения раздавали письма автомобилистам и призвали автолюбителей с помощью тематических плакатов соблюдать ПДД и ценить жизнь других участников дорожного движения.