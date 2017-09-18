В Саратове в спортбаре сбывали наркотики

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, в ходе проведения оперативно-следственных действий в рамках данного дела в Заводском районе на территории частного домовладения, принадлежащего подозреваемому, сотрудниками полиции обнаружено и изъято около полутора килограммов марихуаны, упакованной в полимерные пакеты и свертки. Наркотические вещества злоумышленник прятал в бане.Выявленный факт хранения марихуаны в будет приобщен к материалам уголовного дела, возбужденного 13 августа текущего года. Тогда оперативниками УНК были задержаны участники преступной группы, занимавшиеся сбытом и культивированием конопли. Злоумышленники сбывали свой товар посетителям спортбара. По подозрению в сбыте наркотических средств задержан работник одного из увеселительных заведений.Как было установлено, подозреваемый вместе со своим знакомым - поставщиком организовал сбыт наркотических средств (марихуаны) посетителям увеселительного заведения, третий участник группы занимался культивированием конопли. В ходе проведенных оперативных мероприятий у задержанных было изъято более 60 граммов марихуаны и наркотические вещества синтетического происхождения.Фото https://news.am