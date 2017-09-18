Саратовцы заняли десятое общекомандное место на "Зарнице Поволжья 2017"

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В Оренбурге завершились пятые военно-спортивные соревнования "Зарница Поволжья-2017". С 11 по 15 сентября сильнейшие спортсмены Поволжья в возрасте 14-15 лет прошли непростые испытания, показав свое мастерство в беге и плавании, силовой гимнастике и метании гранаты, разборке и сборке макета автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки, тактической игре на местности.Победителями соревнований и обладателями переходящего знамени стала команда Республики Чувашия. Вторыми стали ребята из Пензенской области. Бронзовый призер юбилейной игры - команда Оренбургской области.По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в копилке команды МОУ-Лицей № 2 г. Саратова, представлявшей наш регион, призовые места в плавании (2 общекомандное место), беге на 60 м (3 место) и конкурсе "Визитная карточка" (2 место). В преодолении полосы препятствий наши ребята заняли 8 место, в метании гранаты – 10 место, в силовой гимнастике – 10 место, ОБЖ – 7 место, строевой подготовке – 12 место, разборке-сборке автомата АК-74 – 11 место, равнении на знамена – 13 место, беге на длинную дистанцию – 8 место, стрельбе из пневматической винтовки – 13 место, военно-исторической викторине – 7 место, спортивном ориентировании – 7 место, тактической игре на местности – 12 место.Всего ребятам удалось набрать 123 очка, в результате чего наш регион занял общекомандное 10 место.В ходе церемонии закрытия "Зарницы" участники 10 команд, а также 8 воспитанников МОУ-Лицей № 2 г. Саратова вступили в ряды юнармейского движения.