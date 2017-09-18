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В Крокус Экспо прошла III Международная специализированная выставка «Импортозамещение»
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В Крокус Экспо прошла III Международная специализированная выставка «Импортозамещение»

Новости
В Крокус Экспо прошла III Международная специализированная выставка «Импортозамещение»


III Международная специализированная выставка «Импортозамещение» прошла в столичном центре Крокус Экспо. С экспозицией, представленной российскими предприятиями, выполняющими задачу по замещению иностранных услуг и товаров, ознакомился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он побывал на выставке незадолго до проведения заседания правительственной комиссии по импортозамещению, состоявшемся в этом же комплексе 12 сентября 2017 года.

Во время экскурсии по выставке Дмитрий Медведев осмотрел многие стенды российских производителей из разных регионов. В их числе он познакомился с компанией «Стентекс», успешно локализовавшей в РФ производство коронарных стентов и катетеров мирового уровня для лечения больных с инфарктом миокарда. Как заметил премьер-министр, организаторы сделали экспозицию полезной: она позволяет увидеть, каких результатов добились отечественные компании в области импортозамещения.