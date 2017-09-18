Пресс-жюри выбрало лучший фильм «Киновертикали»
В минувшую субботу в Саратовском региональном отделении «Союза кинематографистов России» состоялся просмотр фильмов четвертого открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».
В нем приняли участие ведущие журналисты областных СМИ: обозреватель областнойгазеты «Регион 64» Владимир Акишин, продюсер ГТРК – Саратов Наталья Елшина, главный редактор телеканала «Саратов 24» Мария Карманова, ведущая информационной программы «Новости. Телеобъектив» Ирина Романова.
Особое впечатление на жюри произвели анимационные работы из Санкт-Петербурга, Москвы, Качканара Свердловской области и Балашова. Журналисты в работах юных кинематографистов отметили умение визуализировать художественные образы средствами анимации, воплощать порой очень тонкие психологические ситуации, показать не равнодушный подход к волнующим темам взаимоотношений взрослых и детей.
Представители СМИ выбрали фильм, которому вручат приз Саратовской прессы. Имя автора работы будет названо 6 октября на церемонии закрытия фестиваля, который пройдёт в большом зале Детского театрально-концертного учреждения Саратова.
Напомним, что торжественная церемония открытия «Киновертикаль–2017» пройдет 3 октября на площадке главного партнера фестиваля – Саратовской государственной юридической академии.