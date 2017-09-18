В Саратове арестовали мужчину, подозреваемого в изнасиловании местной жительницы

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По данным следствия, утром 12 сентября 2017 года около жилого дома на одной из центральных улиц областного центра к 22-летней девушке подошел 25-летний ранее незнакомый мужчина с просьбой объяснить месторасположение одной из улиц города. Затем, воспользовавшись отсутствием на улице граждан, он нанес потерпевшей множественные удары по голове и, угрожая убийством, изнасиловал. После чего злоумышленник скрылся с места совершения преступления, а девушка сообщила о случившемся в правоохранительные органы.В кратчайшие сроки в рамках грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ГУ МВД РФ по Саратовской области, злоумышленник был задержан.В настоящее время судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.В рамках расследования уголовного дела следователями проверяется причастность подозреваемого к совершению иных преступлений, как на территории Саратовской области, так и других регионов. Расследование уголовного дела продолжается.