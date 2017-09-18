Ушла из жизни актриса Валентина Строганова

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"Валентина Александровна Строганова была принята в труппу Саратовского театра юного зрителя в 1950 году после окончания актерской студии при старейшем российском театре им. Ф. Г. Волкова в Ярославле. За шесть десятилетий на сцене ТЮЗа Киселёва она сыграла более ста ролей, очень разных по жанру, характеру и объему.Впервые Валентина Александровна вышла на сцену ТЮЗа в роли Светланы Бутовой в пьесе Виктора Розова «Ее друзья». Непосредственность, естественность и душевная чистота вскоре сделали ее одной из любимых актрис ТЮЗа. Её обожали как зрители, так и партнеры по сцене. Юрий Петрович Киселёв доверял Валентине Александровне Строгановой главные роли во многих своих спектаклях.Её работы в постановках современной отечественной драматургии могли бы рассказать историю развития России во второй половине века. Портреты своих современниц, будь то участница стройки Братской ГЭС (роль Валентины в «Иркутской истории» А. Арбузова) или жена советского дипломата (роль Натальи Гавриловны в «Гнезде глухаря» В. Розова) Валентина Александровна передала очень проникновенно, остро и точно. В разные годы Валентина Строганова сыграла почти во всех постановках пьес Виктора Розова на сцене Саратовского ТЮЗа: Нюру в пьесе «В день свадьбы», Татьяну в спектакле «В поисках радости», Надю Богатыреву в «Страницах жизни», Агнию в «Традиционном сборе», Монастырскую и затем Варвару Капитоновну в «Вечно живых».Интеллигентность и удивительная искренность переживания помогали Валентине Александровне Строгановой создавать рельефные, точно и в то же время глубоко вылепленные образы в спектаклях по русской классике: Ирина в этапных для Ю.П. Киселёва «Трех сестрах» А.П. Чехова, Настя в «На дне» М. Горького,Наташа в «Униженных и оскорбленных» (позднее Анна Андреевна в спектакле «Много на свете некняжеских детей») и Захлебинина в «Вечном муже» по Ф.М. Достоевскому, Елизавета Александровна Адуева в розовской инсценировке «Обыкновенной истории» И.А. Гончарова.Истинно русская актриса, Валентина Александровна особенно глубоко чувствовала национальную природу драматургии великого Александра Островского. Саратовским театралам старшего поколения наверняка запомнились ее роли в «Доходном месте» (Полинька), «Женитьбе Бальзаминова» (Белотелова), «На всякого мудреца довольно простоты» (Турусина), «Банкрот» (Аграфена Кондратьевна). Зрители моложе могли застать её работы на сцене ТЮЗа в ролях Мавры Тарасовны в «Наливных яблоках» и Фелицаты Антоновны Шабловой в «Поздней любви».Каждая ее роль в спектаклях детского репертуара — от Аленушки в старой сказке «Финист Ясный сокол» до Нянюшки в легендарном «Аленьком цветочке», была максимально отточена и выверена, продумана до мелочей, наполнена глубоким содержанием и неизменным обаянием.Природная красота, и подкупающая женственность, простота и четкость образного рисунка составляли особо привлекательные черты незаурядного художественного дарования актрисы. Все свои роли — от героинь до бабушек, от Офелии до Забавы Путятичны Валентина Александровна Строганова играла с большой любовью и искренностью.Саратовский ТЮЗ стал для актрисы вторым родным домом. Валентина Александровна Строганова в служении сцене и в жизни воплощала те идеалы, вокруг которых строил свою работу Ю.П. Киселёв. В последние годы на сцене Валентина Строганова была для поколения пришедших в театр молодых актёров связующим звеном между тем самым легендарным театром, который они ещё не застали, и ТЮЗом сегодняшним, современным.Валентина Александровна по праву завоевала любовь и восхищение многочисленных и благодарных тюзовских зрителей разных поколений. В 1999 году она была удостоена почетного звания Заслуженной артистки РФ. В.А. Строганова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (1992 г.) и Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле» (2000 г.).Валентина Александровна Строганова была Актриса с большой буквы. И это не просто слова… С её уходом будет безвозвратно потеряна ещё одна частичка того самого легендарного киселёвского ТЮЗа. В памяти зрителей и коллег Валентина Александровна Строганова останется одним из великих мастеров «саратовской театральной школы».Коллектив театра выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким Валентины Александровны Строгановой.Прощание с актрисой состоится в понедельник 18 сентября, в 10:30 в Саратовском театре юного зрителя им. Ю.П. Киселёва (пл. им. Киселева Ю.П., дом 1)", - сообщается в официальном некрологе.