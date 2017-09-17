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«Alleanza doors» продолжает шествие по странам Азиатского региона

Новости
«Alleanza doors» продолжает шествие по странам Азиатского региона

Представители принимающей стороны высоко оценили качество продукции «Alleanza doors» и выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Бренд «Alleanza doors» продолжает шествие по странам Азиатского региона. Успешным завершением двусторонних переговоров о поставках дверей и дверного погонажа «Alleanza doors» в Ливан, стала отправка тестовой партии продукции заказчику в августе 2017 года.

В состав первого отправления вошли четыре модели межкомнатных дверей в четырех декорах. После получения положительной экспертной оценки, представители торговых сетей Ливанской Республики выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству с производителем продукции «Alleanza doors» - ООО КМДК «СОЮЗ-Центр».

В настоящий момент осуществляется формирование второго заказа, готовящегося к отправке в Ливан.

Активному продвижению торговой марки «Alleanza doors» на внешние рынки способствует грамотная политика компании «СОЮЗ-Центр» в области организации системы логистики, анализа продаж и формирования качественной бренд-программы. Каждый новый контракт, заключенный с иностранными партнерами, расширяет потенциал экономических возможностей предприятия, способствуя популяризации бренда и получению максимальной прибыли.

Таким образом, специалисты ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» успешно справляются с воплощением разработанной маркетинговой стратегии, способствующей продвижению торговой марки «Alleanza doors» – благодаря ее пошаговой реализации, бренд укрепляет свои позиции, оказывая должное положительное влияние на сознание потребителей в разных уголках мира, обеспечивая себе достойное место на растущем международном рынке.