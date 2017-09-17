Открытый чемпионат РФ по страйкболу соберет тысячи участников в Новгородской области
Новгородская область соберет спортсменов из 12 регионов страны на открытый чемпионат России по страйкболу «Противостояние: земля Новгородская». 22-24 сентября соревнования, организованные «Агентством Готовых Решений» и «Территорией активных игр «Полигон» при поддержке правительства региона, объединят свыше 2000 чел. Главным спонсором проекта стал обувной холдинг ZENDEN GROUP.
Чемпионат, популяризующий здоровый образ жизни, проведут в 116 км от Великого Новгорода. В ходе него спортсмены будут состязаться в локациях на территории заброшенной промзоны, сопровождаемых военной техникой. Атмосферность события усилится благодаря оригинальному сценарию от группы профессиональных страйкболистов.
Две команды будут воевать за стратегические объекты противника, искать опасный вирус и решать, как его нейтрализовать. Участники мероприятия смогут посетить полевую кухню и специализированный магазин с инвентарем для страйкбола. Информация о событии представлена на его сайте: http://standoff2017.ru/.