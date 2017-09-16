Реферальная программа МейТан позволит развивать бизнес без личных встреч
Компания МейТан сообщила о запуске нового бизнес-инструмента для своих консультантов.
Партнеры компании могут для ведения бизнеса воспользоваться реферальной программой, что позволит им совершать продажи в онлайне и привлекать в свою команду новых консультантов через интернет.
Как отмечают в МейТан, теперь не нужно будет совершать личные встречи. Реферальная программа (meitan.ru/business/referral) станет эффективным способом развития бизнеса для уверенных пользователей соцсетей, блогеров, активных участников различных интернет-сообществ.
МейТан создала два вида реферальных программ: «консультант-клиент» и «консультант-консультант». Первый вид дает возможность консультанту размещать реферальную ссылку в интернет-магазине МейТан. С каждой покупки клиента он будет иметь вознаграждение. Программа «консультант-консультант» позволит привлекать новых членов в команду и получать вознаграждение уже за оборот структуры по действующему маркетинг-плану.