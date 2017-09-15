Школьники Волжского района запустят в небо бумажных голубей

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По информации Волжской администрации, эта дата была провозглашена Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. Каждый год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира прекратить войну и огонь. "Голубь мира" - выражение, получившее популярность после окончания Второй мировой войны в связи с деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира.В рамках акции в школах района запланирован единый флэшмоб - массовый единовременный запуск в небо белых бумажных голубей, привязанных к шарам, заполненных гелием, под песню Дунаевского "Летите голуби, летите". Данное мероприятие призвано пробудить людей к поиску мира, осмыслению каждым человеком своего вклада в дело по защите мира на планете, в своей стране, в своем доме.Фото http://1.bp.blogspot.com