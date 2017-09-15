Российские добровольцы значительно приблизили день победы над террористами в Сирии

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Освобождение Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», по сути, значительно приблизило постановку точки в войне в Сирии. Безусловно, таких высоких результатов армия САР не смогла бы достигнуть без поддержки ВКС РФ, а так же бойцов из российских добровольческих соединений.Добровольцы из так называемой ЧВК Вагнера принимали участие практически во всех важнейших наземных операциях на территории Сирии. Именно российские добровольцы очищали от террористов газовые поля Пальмиры – нефтегазовые месторождения, потеряв контроль над которыми, Сирия могла бы прекратить свое существования из-за полного развала экономики. Кроме того, эти территории открывали боевикам запрещенной в России группировки ИГ путь в Ливан, откуда они получали запасы, а так же пополнение в живой силе.Именно бои за газовые поля стали переломными во всей сирийской войне. После победы в Пальмире открылся путь для дальнейшего освобождения Сирии от террористов. Так российские добровольцы помогли очистить всю провинцию Алеппо от боевиков ИГ, после чего появилась возможность отбить у исламистов город Дэйр-эз-Зор, являвшийся главной базой «Исламского государства» на протяжении всей войны.Действия ВКС РФ, а также героизм бойцов из российских добровольческих отрядов, которые не смогли отсиживаться дома в то время, когда в мире появилась реальная угроза мирового терроризма, сыграли огромную роль в разгроме боевиков ИГ в Сирии. Нет никакого сомнения в том, что войска САР не смогли бы достигнуть таких результатов без помощи российских героев, участвовавших в самых ожесточенных боях за свободу Сирии и безопасность во всем мире.