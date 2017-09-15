В трех районах области ликвидируют последствия урагана
В результате разгула стихии повреждены кровли жилых домов и ряда социально значимых объектов.
Сегодня, 15 сентября, заместитель председателя правительства области Александр Буренин и начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области Игорь Качев провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при региональном правительстве. Поводом для него послужил разгул стихии, произошедший вчера в Ершовском, Краснокутском и Федоровском районах. Вчера из-за шквалистого ветра там произошло повреждение конструкций кровель жилых домов и ряда социально-значимых объектов.
В рамках совещания выработан комплекс мер, направленных на ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений. Главам районов, пострадавших от стихии, поручено в кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительные работы на пострадавших объектах ЖКХ, социальной сферы и энергетики.
Фото http://www.amic.ru