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5,5 миллионов тонн зерна собрано в Саратовской области

Новости
5,5 миллионов тонн зерна собрано в Саратовской области

5,5 миллионов тонн зерна собрано в Саратовской области.

Валерий Радаев поздравил аграриев области с отличным урожаем:

«Дорогие земляки! Уважаемые работники сельского хозяйства!

Поздравляю вас с отличным урожаем! Саратовские аграрии собрали 5,5 млн тонн зерна — это рекордный показатель для области за несколько десятилетий. Девятнадцать районов превысили планку 100 тысяч тонн зерновых, а шесть районов – более 200 тысяч тонн.

Сельское хозяйство важный приоритет развития Саратовской области. Регион готов изучать лучшие практики и защищать интересы аграриев. Одна из инициатив, которая обсуждается на самом высоком уровне, — дифференцированная поддержка хозяйств с учетом климатических условий. Это особенно актуально для нашей области, находящейся в зоне рискованного земледелия.

Большое спасибо труженикам села за труд и достижения! Желаю успешного завершения полевых работ, благополучия, здоровья!»