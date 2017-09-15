5,5 миллионов тонн зерна собрано в Саратовской области
5,5 миллионов тонн зерна собрано в Саратовской области.
Валерий Радаев поздравил аграриев области с отличным урожаем:
«Дорогие земляки! Уважаемые работники сельского хозяйства!
Поздравляю вас с отличным урожаем! Саратовские аграрии собрали 5,5 млн тонн зерна — это рекордный показатель для области за несколько десятилетий. Девятнадцать районов превысили планку 100 тысяч тонн зерновых, а шесть районов – более 200 тысяч тонн.
Сельское хозяйство важный приоритет развития Саратовской области. Регион готов изучать лучшие практики и защищать интересы аграриев. Одна из инициатив, которая обсуждается на самом высоком уровне, — дифференцированная поддержка хозяйств с учетом климатических условий. Это особенно актуально для нашей области, находящейся в зоне рискованного земледелия.
Большое спасибо труженикам села за труд и достижения! Желаю успешного завершения полевых работ, благополучия, здоровья!»