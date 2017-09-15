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Состоятся соревнования по конкуру – «Кубок Губернатора-2017»

Новости


16 и 17 сентября в 12.00 на территории конноспортивного комплекса «Гермес» (Саратовский район, поселок Долгий Буерак) пройдут соревнования по конкуру – «Кубок Губернатора-2017».

Среди заявленных участников «Кубка Губернатора-2017 по конкуру» более 50 спортсменов с разных регионов России.

В программе: соревнования по конному спорту; маркет еды; выступления лучших вокальных и танцевальных коллективов города; катание на конях; конкурсы, призы и подарки.

Главным событием мероприятия станет выступление Кремлевской школы верховой езды 17 сентября в 17.00. Грандиозное шоу, которое было презентовано в Великобритании королеве Елизавете II, сможет увидеть абсолютно бесплатно каждый житель нашего региона - такой подарок КСК «Гермес» презентует городу в честь празднования дня рождения. То, что увидят гости в эти дни, не видели в Поволжье вживую никогда. Подлинно национальное конное искусство России - джигитовка, исполняемая тринадцатью всадниками с традиционным вооружением в национальных казачьих костюмах, воспроизводящих форму Собственного Его Императорского Величества Конвоя; демонстрация высочайшего мастерства акробатики на лошадях, - сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики, спорта и туризма.