Жителя Энгельса обвиняют в незаконном проникновении в жилище
Следственный отдел по городу Энгельс СУ СК России по Саратовской области возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя по статье "Незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица".
По данным следствия, вечером 2 сентября 2017 года пьяный 50-летний житель Энгельса пришел к жилому дому своей знакомой. Желая увидеться со своей приятельницей, он выбил ногой входную дверь жилого дома, после чего незаконно проник в ее жилище. Увидев незванного гостя, хозяйка домовладения потребовала покинуть жилое помещение, после чего по телефону сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.