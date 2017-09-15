В Саратове состоялся фестиваль «Бард-Экспресс»
В минувшую субботу, в рамках празднования Дня города Саратова, впервые состоялся открытый городской фестиваль бардовской и авторской песни «Бард-Экспресс».
"Его организовали управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов», «Клуб «Заводской», «Клуб «Солнечный» и «Городской клуб детского творчества «Романтик».
На фестивале работали четыре площадки, участники демонстрировали свое творчество в номинациях «Бард-трамвай», «Менестрели XXI века», «Кораблик детства», «Семейный родник», «Аккорды у подножья желтой горы», «Ветер перемен», «БАРДхатный сезон», «Струны души» и «Бард-рок». Прозвучали песни лирического содержания, посвященные Саратову и Саратовской области, в стиле бард-рок, шуточные, туристические и другие.
В фестивале принимали участие авторы-исполнители, творческие коллективы и вокалисты с песнями других известных бардов.
Вечером на Набережной космонавтов состоялся Гала-концерт фестиваля, где все участники получили дипломы и памятные сувениры", - сообщает пресс-служба городской администрации.