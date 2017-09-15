Ректор Николай Кузнецов встретился с гандболистами "СГАУ-Саратов"

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На встрече также присутствовал первый заместитель министра молодёжной политики спорта и туризма Козлов Андрей Вадимович.Николай Иванович отметил, что ни один ВУЗ страны не поддерживает спортивные команды, как это делает Саратовской аграрный. Данная поддержка уже дала свои плоды: команда завоевала определённый авторитет у жителей города. На игры приходят не только фанаты из группы поддержки, но и болельщики, которые успели полюбить наш вид спорта за время существования команды.Президент гандбольного клуба дал положительную оценку выступлению команды в прошлом сезоне, в котором "аграрии" смогли завоевать бронзовые медали кубка России ВКОНТАКТЕ. Это лучший результат за всю историю саратовского гандбола. Однако Николай Иванович отметил, что в некоторых играх команда не показала всё на что способна."Должно быть развитие, движение вперёд, а не борьба за десятые места" - резюмировал Николай Иванович.Александр Михайлович Алексеев рассказал о проведённой работе на сборах и предсезонных турнирах, в которых команда заняла первое и второе места соответственно, отметив правда, что игры на товарищеских турнирах и чемпионат отличаются и по силе команд стоит судить по официальным играм. Также главный тренер озвучил задачу на сезон, которую он сам бы поставил команде - борьба за медали чемпионата. Безусловно, что её выполнение это усиление состава и работа в этом направлении не прекращается. Также не маловажным фактором выполнения задачи является стабильное финансирование.Присутствовавшие на встрече фанаты группы поддержки "Саратовские вепри" задали вопрос Николаю Ивановичу о возможности организации выезда болельщиков на выездные игры. Президент клуба заверил, что такие выезды будут, отметив что группа поддержки придаёт дополнительные силы команде.