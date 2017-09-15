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Житель Озинок насмерть забил сожительницу стулом

Новости
Житель Озинок насмерть забил сожительницу стулом

В отношении 39-летнего жителя районного поселка Озинки Саратовской области возбуждено уголовное дело за "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, 11 сентября 2017 года 39-летний мужчина выпивал с сожительницей. Вечером между ними произошла ссора - мужчина не отпустил женщину к друзьям для дальнейшего гуляния. В ходе конфликта он избил женщину, после чего не менее пяти раз ударил деревянным стулом по голове. На следующий день от полученных телесных повреждений 40-летняя женщина скончалась. Причиной ее смерти стала тупая травма головы.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.