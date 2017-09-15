В Вольске и Ртищеве отметят День города

просмотров: 137

По информации министерства по делам территориальных образований области, в Вольске более 30 мероприятий развернутся на центральной площади, ул. Революционной, также будут задействованы набережная, скверы и стадионы. В рамках Дня города здесь планируется проведение фестиваля "Играй, гармонь" для любителей игры на аккордеоне, баяне, гармошке. Любители романтики смогут присоединиться к балу XIX века. Поклонники ретро смогут погулять по дворику времен Советского Союза, где можно сыграть в домино, принять участие в сеансе одновременной игры в шахматы.В Ртищеве праздник также раскинется на всех городских площадках. В городском парке праздник начнется с выступления детского оркестра духовых инструментов. В различных частях парка будут организованы выставка домашних животных, спортивные соревнования для семей с детьми, презентация туристических маршрутов города, мастер-классы традиционного и современного искусства. На площади у городского культурного центра будет представлена выставка военной техники. На сцене площади молодёжные коллективы всех стилей и направлений сразятся в танцевальной битве. На стадионе пройдет шоу силового экстрима.В вечерней программе - конкурс красоты "Миссис Ртищево 2017" и праздничный салют.Фото https://scontent-dft4-3.cdninstagram.com