На Театральной площади пройдет плодоовощная ярмарка

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По информации регионального минсельхоза, в областном центре сельскохозяйственные ярмарки пройдут на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, а также на двух торговых площадках Заводского района: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в пос. Комсомольский.На Театральной площади по поручению главы региона организуется плодоовощная ярмарка. По рекомендованным ценам будет осуществляться реализация картофеля, овощных и бахчевых культур, посадочного материала (саженцы, цветы). Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.По вопросам работы ярмарок можно обратиться на "горячую линию" министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.Фото https://xakac.info