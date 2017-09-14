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На Театральной площади пройдет плодоовощная ярмарка

Новости
На Театральной площади пройдет плодоовощная ярмарка


В ближайшую субботу торговля также развернется на четырех торговых площадках областного центра и во всех муниципальных районах области.

По информации регионального минсельхоза, в областном центре сельскохозяйственные ярмарки пройдут на Театральной площади, на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, а также на двух торговых площадках Заводского района: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

На Театральной площади по поручению главы региона организуется плодоовощная ярмарка. По рекомендованным ценам будет осуществляться реализация картофеля, овощных и бахчевых культур, посадочного материала (саженцы, цветы). Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на "горячую линию" министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.

Фото https://xakac.info